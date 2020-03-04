“Не красть – мало. Новых лиц – мало“. Полный текст выступления Зеленского в Раде

Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле

Уважаемые народные избранники, уважаемые украинцы. Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей и не видит необходимости в изменениях. Это не о нас. И как доказательство мы сегодня собрались именно здесь. Все прекрасно понимают главный вопрос: это деятельность Кабинета Министров Украины.

Давайте будем с вами объективными: это правительство имеет достижения – это снижение инфляции, учетной ставки Национального банка Украины, борьба с теневыми рынками, в частности – с игральным бизнесом и нелегальными АЗС. Это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы. И это правда. Это кредиты малому и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда и в том, что сегодня украинцам этого мало. И это правда. Да, действительно, это первое правительство, где нет топ-коррупции, но не красть – мало. Это правительство новых лиц, но лиц – мало. Нужны новые мозги и новые сердца.

Контрабанда отправила таможню в нокаут

Это правительство знает, что делать, но знать мало, нужно действительно много работать, нужно делать. И мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Потому что в день, когда мы погрузимся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна. Мы постоянно слышали об экономическом скачке, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле. За два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них – это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой. Но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно изменить, очень нужно. Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну. И мы говорим друг другу только правду, мы должны это делать.

Другая наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство, инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Ми рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: "Это было давно и неправда".

Следующий вопрос – это коммунальные платежи. Мы действительно подписали контракт на транзит газа, мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цену на газ для нашего населения, сегодня она на 35% ниже, чем в прошлом году, и самая низкая за последние четыре года. Но люди запутались из-за хаоса с платежами в январе и в феврале. Где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед. Где-то посчитали тем, кто вообще газом этим не пользуется. Фактически, я считаю, что правительство провалило разъяснительную – это самое главное – разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местной властью, для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали действительно на себе уменьшение платежки за тепло. И это, откровенно говоря, не единственное, что нужно уменьшать.

Сегодня фактически наблюдать стало выгоднее, чем работать

Концепция, например, зарплат министров. Она пересмотрена. Это правда. Выплаты снижены, но есть вопросы по поводу зарплат и премий многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить минималку, но извините, когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не может быть таких выплат людям, которые будучи в наблюдательных советах, от силы два или три раза в год прилетают в Украину. Сегодня фактически наблюдать стало выгоднее, чем работать. И при всем уважении к нашим международным партнерам – действительно мы благодарны за их помощь сегодня – но граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством. Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев, нет, их вклад в борьбу с коррупцией. Это просто вопрос справедливости и нашего чувства субъектности.

Закрыть шахту не означает закрыть вопрос

Наша следующая боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют много лет, уже 15 лет, но сегодня это наше наследство и поэтому – наша ответственность. Прежде всего речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом, все вмешивались, честно, я вам откровенно говорю – это ненормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла снова, я снова вмешался. И на этой неделе шахтерам будет погашено 650 млн грн долгов.

Но я вам хочу сказать – я просто действительно не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства. Отдельно о страшилках министерства и многих политиков и деятелей о закрытии шахт. Я в который раз хочу подчеркнуть: закрыть шахту не означает закрыть вопрос. Поэтому сначала – обучение людей и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение как минимум аналогичной заработной платой – только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты. Только так, в такой последовательности. И скажите мне, пожалуйста, о каком импорте какой электроэнергии или угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством, Украиной? Это тысячи шахтеров и это их семьи.

Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн

Далее еще более, к сожалению, болезненные цифры. Это более 11 млн пенсионеров. Реальный план по поднятию их пенсий, он, к сожалению, может и есть где-то, но он коммуникационно отсутствует. Мы ничего не слышали, общество ничего не слышало об этом. Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн, индексация пенсий сейчас не проведена, программа повышения пенсий для людей старше 80 лет пока не реализована, а мы столько бьемся над этим и столько об этом говорим. Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан имеют только один вопрос: а за что так с нами? И что с нами будет дальше?

Не кажется ли нам, что с таким подходом медреформа летит в стену?

Похожая ситуация и в сфере здравоохранения, и это правда. Я понимаю, что руководству Минздрава очень трудно работать с обломками медицинской системы, которые им остались в наследство. Трудно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай с ромашкой. И я действительно благодарю госпожу Скалецкую за то, что осталась с людьми, с украинцами в Новых Санжарах, я благодарю ее за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией.

Нужно иметь смелость и признать, что еще много кто не готов ко второму этапу реформы 1 апреля. Это правда. Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях, люди боятся закрытия больниц, боятся увольнений, местная власть не готова брать иногда на себя ответственность, нет достаточного финансирования и так далее, много причин. Большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит, главный вопрос – а куда мы спешим сейчас, куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?

Конечно, отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить, у нас есть первый подтвержденный случай, это правда, но ситуация под контролем, все необходимые меры приняты, и я думаю, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме.

Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка – календарь и Уголовный кодекс

Среди прочего мы сегодня услышим долгожданный отчет всех – и их немало – правоохранительных органов Украины. Вы знаете, что президент не влияет на их работу. К сожалению. Это тем, кто кричит "ооо!". Но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у кое-кто его нет, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой.

На встрече летом правоохранительные органы говорили: у нас все есть, нужна только политическая воля. Политическая воля – что это такое? Я вам ее дал, возьмите ее, вы ее получили. Нужно, говорили, отменить телефонное право. Пожалуйста, отмените, пожалуйста, берите это, никто сверху не спускает никаких фамилий, на которые нужно обратить внимание или наоборот. Если бы я вмешивался, некоторые люди уже бы это ощущали. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец принесла результат, скажите пожалуйста? Которого ждут все – и граждане Украины, и наши международные партнеры.

Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Пока даже еще даже не ничья

ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура – у нас шесть уже в стране органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу про семерых нянек, у которых дитя без глаза? Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд, все делали, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, я благодарен за это. Верховной Раде, партии "Слуга народу", всем депутатам, кто за этот голосовал, благодарен, что приняли закон про обличителей коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов по наиболее резонансным делам? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Пока даже еще даже не ничья.

Уважаемые украинцы, я шел в президенты, не имея политического опыта, но имел и имею веру и волю, чтобы воплотить необходимые изменения. Всем известны слова Вацлава Гавела: "Лучше пять лет ошибок, чем 50 лет саботажа". Да, это правда, мы делаем ошибки, но мы готовы признавать их и исправлять.

Мне не стыдно за наше правительство. Но мы бы хотели им гордиться

Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам: мы очень ценим и благодарны вам за вашу постоянную поддержку, и наш курс остается неизменным, и для нас приоритеты неизменны – мы все хотим и делаем все, поверьте мне, каждый день, для завершения войны на Донбассе и возвращения всех наших территорий. Потому что это наша страна. И мы будем дальше двигаться путем реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибкой. Но отдельные ошибки, допущенные во время движения этим курсом – да, бывают. Вы знаете, я скажу вам честно, мне не стыдно за наше правительство. Но мы бы хотели им гордиться. Это правда, это правительство сделало больше, чем сделали все предыдущие правительства. Но я вам скажу – это скорее минус предыдущим Кабминам, а не плюс нашему правительству.

Сегодня на внутриполитическом поле существующим проблемам и существующему правительству тесно, они – это мое мнение – более не могут существовать рядом. А значит, кто-то из них должен уйти.

Уважаемые народные депутаты, вчера в Верховную Раду Украины подано заявление Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу народных депутатов Украины дать оценку этому заявлению свои персональным голосованием. Спасибо. Слава Украине!