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Шмыгаль заявил о необходимости срочно усилить экономический блок Кабмина

Укрепление гривны ударило по экспорту и не отразилось на благосостоянии украинцев, заявил вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, кандидатуру которого внесли на должность премьера.

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Шмыгаля назначили премьер-министром
Шмыгаля назначили премьер-министром
Фото: Academy DTEK / Facebook

Кабинету Министров Украины следует усилить экономический блок, заявил 4 марта в Верховной Раде вице-премьер-министр – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль, чью кандидатуру рассматривают на должность главы правительства. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Среди прочего, что срочно нужно сделать, – усилить экономический блок... Он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно, но и ощущение этого роста. Мы увидели только укрепление гривны, которое ударило по экспорту, но никак не отобразилось на благосостоянии обычных украинцев", – объяснил Шмыгаль.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовало 353 нардепа. Гончарук написал заявление об отставке с должности премьер-министра 3 марта.

Шмыгаль был назначен премьер-министром.

Теги: Верховная Рада, гривна, правительство, вице-премьер, Денис Шмыгаль, Кабмин
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