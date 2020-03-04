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Госбюджет на 2020 год нужно пересмотреть – Шмыгаль

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль считает, что государственный бюджет на 2020 год необходимо пересмотреть в сторону увеличения соцвыплат.

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Шмыгаль: Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно будет браться незамедлительно
Шмыгаль: Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно будет браться незамедлительно 
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Государственный бюджет на 2020 год нужно пересмотреть. Такое мнение во время выступления в Раде выразил вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий, кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно будет браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.

По его мнению, есть расходы, которые нужно уменьшить.

"Это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов наблюдательных советов", – добавил Шмыгаль.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

В конце февраля министр финансов Оксана Маркарова не исключала, что бюджет Украины пересмотрят из-за ряда факторов.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два месяца 2020 года государственный бюджет недополучил 16 млрд грн, 13 млрд грн из них – это "провал" поступлений от таможни.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, правительство, пенсии, премия, выплаты, Денис Шмыгаль
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