Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Маркарова не исключает, что бюджет Украины пересмотрят из-за ряда факторов

По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, финансовые показатели января существенно отличаются от макропрогноза, на который ориентировались при подготовке бюджета Украины на 2020 год.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маркарова: Мы уже готовимся и анализируем выполнение доходов за первый месяц
Маркарова: Мы уже готовимся и анализируем выполнение доходов за первый месяц
Фото: minfin.gov.ua

Из-за более низкого курса гривны, чем было запланировано в Бюджетном кодексе на 2020 год, этот документ могут изменить. Такое мнение министр финансов Украины Оксана Маркарова выразила в интервью FinClub, которое было опубликовано 27 февраля.

"Импорт, заложенный в макропрогнозе, должен был расти на 11,3% (в долларовом эквиваленте) по курсу 27 грн/$. Но импорт вырос всего на 1% в январе, а разница по курсу в 3 грн очень большая. Это объективные факторы, которые требуют анализа и работы тех, кто занимается макропрогнозом. Когда его изменят, мы поймем, каким образом должен быть откорректирован бюджет", – сказала она.

По словам министра, курс гривны – "не единственный показатель, который существенно отклонился от утвержденного макропрогноза".

"Также важны прогнозные показатели импорта, потребления, инвестиций... В Бюджетном кодексе указано несколько оснований для пересмотра бюджета. Существенный пересмотр макропрогноза – один из них. Если ориентироваться на макропрогноз, обнародованный 30 января Национальная банком, когда он в последний раз просматривал учетную ставку, можно предположить, что макропрогноз, который сделает Министерство экономики [торговли и сельского хозяйства], будет иметь существенные отличия от учтенных в бюджете показателей. Так что мы уже готовимся и анализируем выполнение доходов за первый месяц", – объяснила Маркарова.

Она подчеркнула при этом, что "январь не всегда показателен".

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

1 февраля Минфин сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн.

Теги: Украина, госбюджет, гривна, бюджет, прогноз, курс гривны, Оксана Маркарова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шварценеггер привел в офис к аллигатору двух пони
Шварценеггер привел в офис к аллигатору двух пони
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS