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Минфин разместил евробонды на €1,25 млрд по самым дешевым в истории Украины ставкам – Маркарова

Проценты на номинированные в евро 10-летние евробонды, которые выпустила Украина, будут начисляться по ставке 4,375% годовых. Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, это самое успешное размещение ценных бумаг в истории современной Украины.

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Маркарова: Это лучший показатель доверия к большой команде Украины
Маркарова: Это лучший показатель доверия к большой команде Украины
Фото: mof.gov.ua

22 января Министерство финансов Украины разместило 10-летние евробонды на €1,25 млрд по самым дешевым в истории Украины процентным ставками, сообщила пресс-служба ведомства. 

В релизе сказано, что конечный срок погашения номинированных в евро облигаций – 27 января 2030 года. Проценты будут начисляться по ставке 4,375% годовых. 

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги: B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новым выпускам должны состояться 27 января 2020 года. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более €7 млрд от более 350 инвесторов со всего мира", – сказано в релизе. 

Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook назвала этот выпуск облигаций самым успешным в современной истории Украины. 

"Это вторая точка в кривой и в нашей стратегической истории возвращения именно на европейский рынок заимствований. Это лучший показатель доверия к большой TeamUkraine (Команда Украины. – "ГОРДОН")", – написала она. 

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/2677428015667303

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил в Facebook, что в 2019 году на внешние заимствования Украины начислялись проценты по ставке 6,75% годовых. 

"Сегодня мы заимствуем €1,25 млрд под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день", – добавил он. 

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/179235460123040

Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, тогда Министерство финансов разместило еврооблигаций на $2 млрд; были выпущены пятилетние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. Доходность бумаг со сроком обращения пять лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет – 9,75%.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму $350 млн, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов.

Выпуск еврооблигаций в евро впервые после 15 лет перерыва состоялся 13 июня 2019 года. Конечный срок погашения этих евробондов на €1 млрд – 20 июня 2026 года, процентная ставка – 6,75% годовых.

Теги: евро, Министерство финансов, облигации, евробонды, Оксана Маркарова, Алексей Гончарук
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