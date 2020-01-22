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Украина разместит 10-летние евробонды на сумму в €1 млрд – СМИ

Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году. Его размер составит €1 млрд.

Украина запустила процесс размещения десятилетних евробондов
Украина запустила процесс размещения десятилетних евробондов
Фото: pixabay

Украина запустила процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году. Об этом сообщает издание НВ, ссылаясь на презентацию, подготовленную для инвесторов.

Как сообщается, заимствование будет осуществляться в евро. Доходность таких еврооблигаций ожидается на уровне 5%, а объем должен составить как минимум €1 млрд.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" добавил, что открытие книги заявок ожидается уже в ближайшее время.

Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, тогда Министерство финансов разместило еврооблигаций на $2 млрд; были выпущены пятилетние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. Доходность бумаг со сроком обращения пять лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет – 9,75%.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму $350 млн, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов.

Выпуск еврооблигаций в евро впервые после 15 лет перерыва состоялся 13 июня 2019 года. Конечный срок погашения этих евробондов на €1 млрд – 20 июня 2026 года.

Теги: экономика, евробонды, еврооблигации, финансы
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