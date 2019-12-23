СМИ сообщили, что госбюджет Украины недополучит 51 млрд грн к концу года, Маркарова заявила, что цифры не верны

Издание ZN.UA написало, что государственный бюджет Украины недополучит 51 млрд грн к концу года, при этом, по самому оптимистичному сценарию, плановый дефицит госбюджета к концу 2019-го будет превышен на 26 млрд грн. Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что недовыполнение бюджета "значительное, но контролируемое". По ее словам, цифры ZN.UA не совпадают с оперативным прогнозом Минфина.

В Минфине заявили, что пенсии и соцвыплаты выплачиваются по графику Фото: pixabay.com

Государственный бюджет Украины недополучит 51 млрд грн к концу года. Об этом говорится в статье ZN.UA, опубликованной 20 декабря.

Издание отмечает, что сейчас можно говорить "о кризисе в госфинансах".

ZN.UA подчеркивает, что в 2015 году бюджет был перевыполнен на 12 млрд грн, в 2016-м – недовыполнен на 1 млрд, в 2017-м – недовыполнен на 3,6 млрд, в 2018-м – на 9,2 млрд грн.

Согласно документам, находящимся в распоряжении редакции, недопоступления от налоговой службы в 2019 году составили 7 млрд грн, от таможни – 36 млрд, по другим статьям, "включая опять проваленную "приватизацию" – 25 млрд грн.

"Если бы не 17 млрд грн, щедро перечисленных Нацбанком в довесок к ранее уже выплаченным 47,5 млрд, дыра в госбюджете приближалась бы к 70 млрд. Старожилы Минфина утверждают, что такой сложной ситуации в госфинансах не было уже лет десять, даже в начале войны и экономического кризиса, при не реформированной налоговой и коррумпированной таможне", – пишет издание.

Министерство финансов Украины обязало ряд государственных предприятий выплатить в качестве дивидендов за 2018 год не 30% прибыли, а 90%. "Но в перспективе выплата 90% заработанного сейчас не позволит компаниям инвестировать в развитие потом. Что в следующем году может привести к снижению ВВП", – говорится в статье.

Уже сейчас угроза не удержать предельный объем дефицита госбюджета более чем реальна, отмечает ZN.UA. По данным издания, даже с учетом экономии госрасходов в объеме 25 млрд грн плановый дефицит госбюджета к концу года будет превышен на 26 млрд грн, и это оптимистичный сценарий.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила в комментариях в Facebook, что цифры, приведенные ZN.UA, "не соответствуют действительности".

Она добавила, что "есть недовыполнение за 11 месяцев и будет по итогам года". "Оно значительное, но контролируемое. Цифры ZN.UA, к сожалению (или к счастью, скорее), не соответствуют тому, что у Минфина есть в качестве оперативного прогноза", – написала она.

20 декабря пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила в Facebook, что "ежегодно бюджет Украины переживает предновогодний ажиотаж расходов".

"Такая ситуация является следствием того, что распорядители неравномерно расходуют средства, выделенные на их программы, и стремятся к окончанию года "освоить" весь объем финансирования… Действительно, ситуация с выполнением доходной части бюджета достаточно напряженная из-за макроэкономических факторов, однако она контролируется... Это позволит провести все защищенные расходы бюджета в необходимом объеме. Все расходы по защищенным статьям – зарплаты, пенсии, социальные выплаты – производятся по графику", – заявили в Минфине.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон № 2629-VIII "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Доходы бюджета были предусмотрены в размере 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, расходы – в размере 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн. Предельный объем дефицита госбюджета предполагался на уровне 89 млрд 989 млн 320 тыс. грн, в том числе общего фонда – 69 млрд 617 млн 200 тыс. грн, специального фонда – в размере 20 млрд 372 млн 120 тыс. грн.