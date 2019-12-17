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Ирина Сысоенко
Ирина Сысоенко

Юрист, народный депутат Украины VIII созыва, экс-заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения.


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Не вижу реального механизма получения в бюджет средств от игорного бизнеса. Если эти деньги останутся виртуальными, их не получит медицина

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Со сдержанным оптимизмом пересматриваю обнародованный госбюджет-2020. Конечно, первое, что меня интересует, – финансовое обеспечение медицинской отрасли.

Положительным является то, что в апреле 2020 года в Украине впервые заработает программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи. Это произойдет благодаря принятому, в том числе и при моем участии, новому закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Для этого выделено 72 млрд грн, что составляет 64% от бюджета на всю медицинскую отрасль.

Отдельно правительство заложило в расходную часть средства от поступления платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в размере более 4,4 млрд грн, которые будут направляться на образовательные программы, модернизацию материально-технической базы больниц, на лечение граждан за рубежом.

Я уже говорила о том, что легализация сверхприбыльного игорного бизнеса должна стать стабильным источником поступления средств в госбюджет для дальнейшего направления на социальные сферы, в первую очередь – медицину. Как это делается в цивилизованном мире. Но пока я не вижу реального законодательного механизма получения этих средств в государственный бюджет. Поэтому важно, чтобы эти деньги не остались виртуальными, ведь такая сумма для медицины очень существенная.

Еще важно, что в этом году наконец-то увеличено финансирование на санаторное лечение больных туберкулезом, а также детей и подростков с соматическими заболеваниями – в размере 502,5 млн грн (на 30 млн грн больше, чем в этом году). Но в то же время руководители и медики этих медицинских учреждений не понимают, какими механизмами они получат это государственное финансирование.

Однако, несмотря на некоторые сдвиги, здравоохранение остается недофинансированной отраслью. Так, важнейшая, на мой взгляд, норма закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" по направлению средств на реализацию программы в размере не менее 5% от ВВП остается невыполненной.

Я буду поддерживать все положительные сдвиги в реформе медицинской сферы. Но прежде я хочу, чтобы у государства изменились приоритеты и здравоохранение не финансировалась по остаточному принципу.

Источник: Iryna Sysoenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, медицина, госбюджет, Ирина Сысоенко
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