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"Как бы тяжело не было". Маркарова пообещала финансирование потребностей Украины

По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, госбюджет профинансировал все необходимые расходы, несмотря на невыполнение плана поступлений в январе.

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Маркарова сообщила, что для финансирования "меры принимаются"
Маркарова сообщила, что для финансирования "меры принимаются"
Фото: mof.gov.ua

В 2020 году все потребности Украины будут профинансированы. Об этом 1 февраля заявила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, комментируя невыполнения плана поступлений в государственный бюджет в январе.

"Все необходимые расходы проведены. Тщательный анализ, выводы и меры принимаются. Как и в 2019 году, когда многие ошибочно предполагали 50/100/150 миллиардные "дыры", которые в результате слаженной работы власти и не прогнозировались, и не случились, и в 2020 году мы, как бы тяжело не было, ответственно отреагируем на все новые вызовы и обеспечим нормальное финансирование потребностей страны", – написала она.

По словам министра, "бюджетный процесс 2021-2023 полностью начат".

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/2697977153612389

1 февраля Минфин сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, Оксана Маркарова, финансирование, расходы
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