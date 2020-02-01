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В январе план поступлений в госбюджет Украины не выполнен – Минфин

По оперативным данным Госказначейства, поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн, отметили в Министерстве финансов.

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В госбюджет поступило на 13,8 млрд грн меньше росписи
В госбюджет поступило на 13,8 млрд грн меньше росписи
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В январе в Украине не выполнен план поступлений в общий фонд государственного бюджета. Об этом 1 февраля проинформировали в Министерстве финансов.

"По оперативным данным ГКСУ (Государственной казначейской службы Украины. – "ГОРДОН") о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", – сказано в сообщении.

В числе показателей, которые повлияли на поступления в бюджет, в Минфине указали обменный курс гривны (расчетный был 27 грн/$, средний в январе – 24,1 грн/$), а также ниже расчетных объем импорта и цену на газ.

Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2020 год 14 ноября 2019 года. 2 декабря документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 11 декабря – президент Владимир Зеленский.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

Теги: Украина, госбюджет, Министерство финансов, доходы, госказначейство, курс гривны, цена на газ
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