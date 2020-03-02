В феврале план по доходам в Украине был выполнен на 94%. Минфин заявил, что виновато укрепление гривны

Причиной невыполнения плана по доходам общего и специального фондов госбюджета Украины на 2020 год стало "отличие реальных макроэкономических показателей от заложенных в бюджет".

План поступлений в бюджет не выполняется второй месяц подряд Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В феврале 2020 года план по доходам общего и специального фондов государственного бюджета Украины был выполнен на 93,7% и 95,3% соответственно. Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины о выполнении государственного бюджета в феврале текущего года, опубликованном 29 февраля.

"По оперативным данным казначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше, чем в феврале 2019-го. […] В целом, по оперативным данным, план по доходам общего фонда государственного бюджета в феврале был выполнен на 93,7%, а совокупные доходы государственного бюджета (общего и специального фондов) составляли 95,3%", – говорится в докладе Минфина.

В ведомстве заявили, что главные причины, усложнившие выполнение плана поступлений, заключаются в "отличии фактических макроэкономических показателей от заложенных в государственный бюджет на 2020 год".

"В частности, речь идет об укреплении курса гривны, снижении объемов импорта (в долларовом эквиваленте), низких ценах на природный газ, более медленном, чем было предусмотрено бюджетными показателями на 2020 год, росте средней заработной платы", – сказано в сообщении.

Министерство экономики 28 февраля подготовило новый макропрогноз и направило его Минфину. "В ближайшее время [Министерство финансов] оценит влияние обновленного прогноза на бюджетные показатели", – добавили в ведомстве.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

1 февраля Минфин сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в конце прошлой недели заявила, что бюджет на 2020 год может быть пересмотрен из-за более низкого, чем предполагалось, курса гривны к доллару.

Минфин рассчитывал проект госбюджета на 2020 год по курсе 27 грн/$. Однако в действительности в январе – феврале официальный курс не поднимался выше 25,08 грн/$.