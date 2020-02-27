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Милованов инициировал выделение промышленности и аграриям 90 млрд грн. Маркарова назвала это ошибкой

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о планах выделить промышленности и сельскому хозяйству в восемь раз больше денег, чем ранее. Министр финансов Оксана Маркарова ответила, что лучше снизить налоги.

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Милованов: Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам
Милованов: Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала инициативу министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о выделении 90 млрд грн отрасли промышленности и сельского хозяйства. Об инициативе Милованов рассказал 27 февраля в Facebook.

"Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в следующие три года. Для сравнения: в этом и прошлых годах поддержка – примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1621444324691410&id=100004775745586

Пост Милованова через полчаса после появления прокомментировала Маркарова.

"Бизнесу нужны нормальные, равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) – это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", – заявила глава Минфина.

Милованов не стал отвечать Маркаровой.

19 февраля Кабинет Министров Украины создал координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

По данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Рост сельского хозяйства повысился за тот же период на 3% (.doc).

Теги: Украина, экономика, сельское хозяйство, бюджет, промышленность, Оксана Маркарова, Тимофей Милованов
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