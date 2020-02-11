Замглавы МЗС Кислица заработал за январь больше, чем Гончарук, Аваков и Милованов вместе взятые

Самая маленькая зарплата оказалась у заместителя министра здравоохранения Ирины Шевченко – 5,366 тысячи грн.

Сергей Кислица получил самую большую зарплату в январе среди всех министров и их заместителей Фото: EPA

Кабине Министров 11 февраля опубликовал данные о зарплате министров и их заместителей в январе 2020 года. Данные опубликованы на сайте Кабмина.

В января 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук получил 33,78 тысячи гривен, вицепремьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба получил 33,84 тысячи гривен, вицепремьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров – 27,71 тысячи гривен.

Зарплата министра Кабмина Дмитрия Дубилета в январе составила 12,72 тысячи грн, министра внутренних дел Арсена Авакова – 47,29 тысячи грн (при этом, его заместители получили 77-78 тысяч грн), министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил 41,78 тысячи грн (при этом его заместитель, торговый представитель Украины Тарас Качка, получил 82,74 тысячи грн).

Министр энергетики Алексей Оржель получил в январе 15,9 тысячи грн (его заместители получали от 22 до 32 тысяч грн), министр образования и науки Анна Новосад заработала 36 тысяч грн, а министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 37 тысяч грн.

Уволенная 4 февраля министр развития общин Алена Бабак за январь 2020 получила 32,7 тысячи гривен, министр социальной политики Юлия Соколовская – 40 тысяч грн, министр финансов Оксана Маркарова – 45,1 тысячи грн, министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52,68 тысячи грн.

Министр молодежи и спорта Владимир Бородянский в январе получил 43,85 тысячи грн, а его заместители – от 48 до 80,5 тысяч грн, министр обороны Андрей Загороднюк за январь получил 18,64 тысячи гривен, а его заместители – 63-75 тысяч грн, министр юстиции Денис Малюська в январе получил 16 тысяч грн, министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда получила 18,88 тысячи грн.

Самую высокую зарплату среди всех министров и их заместителей получил замглавы МИД Сергей Кислица (постоянный представитель Украины при ООН) – 130,17 тысячи грн (сам министр иностранных дел Вадим Пристайко в январе получил 68,2 тысячи грн).

Самую маленькую зарплату в январе 2020 году получила заместитель министр здравоохранения Ирина Шевченко – 5,366 тысячи грн.

18 января Кабмин Украины опубликовал зарплаты членов правительства за 2019 год: средняя зарплата Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн, самая высокая средняя зарплата – у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн. Самая низкая – у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 38 512 грн.

Гончарук в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского 4 февраля заявил о решении Кабмина ограничить заработную плату и премии руководителям органов исполнительной власти.

7 февраля Гончарук сообщил, что свои зарплаты в правительстве привязали к средней зарплате в Украине.