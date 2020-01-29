Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Холодницкий заявил, что зарплата прокуроров антикоррупционной прокуратуры составит 75 тыс. грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура, в которой сейчас работает 35 прокуроров, объявила конкурс еще на 11 вакансий. Ведомство намерено заинтересовать новых сотрудников конкурентной зарплатой, заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Холодницкий: В ноябре 2019 году ведомству передали еще около 200 производств
Холодницкий: В ноябре 2019 году ведомству передали еще около 200 производств
Фото: Назар Холодницький / Facebook

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "Радио НВ" 28 января сообщил, что ведомство проводит дополнительный набор прокуроров.

"У нас есть 11 вакансий. Их было меньше, но нам немножко "добросили" вакансий, потому что дел действительно много: 200 дел в судах, 700 производств расследуется. И прокуроры должны уделять внимание и тем делам, которые в судах, и тем делам, которые расследуются; потому что должны быть и новые подозрения, и направленные новые дела в суд. Я понимаю, что 35 человек [САП] сейчас фактически не справляются. И не потому, что плохо работают, а потому, что их мало. Подчеркиваю: сейчас работу 250 детективов Национального антикоррупционного бюро обеспечивают лишь 35 прокуроров", – сказал Холодницкий.

Он отметил, что в ноябре 2019 году ведомству передали еще около 200 производств.

"Так называемые дела [беглого президента Украины Виктора] Януковича, экономический блок, дела Майдана (некоторые не касаются расстрелов, но это коррупционный экономический блок, их также много). К нам после 21 года следствия даже перебросили дело Павла Лазаренко. То самое, большое, где 10 тыс. томов. И надо с ним тоже что-то делать", – рассказал глава САП.

По его словам, привлекать новых прокуроров будут зарплатой.

"Чем мы будем заинтересовывать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тыс. грн в месяц без премий и надбавок (с ними плюс-минус 75 тыс. будет). То есть есть за что работать. С понедельника [3 февраля] мы начинаем прием документов, и по количеству людей уже будем видеть, как будем двигаться дальше. В нашем конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, – но у нас, соответственно, требования и зарплаты больше, чем там", – добавил Холодоницкий.

Указ генпрокурора о создании Специализированной антикоррупционной прокуратуры был подписан 22 сентября 2015 года. В конце ноября ее возглавил Холодницкий.

Теги: зарплата, прокуратура, антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, САП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные
Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS