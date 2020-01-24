Кабмин предложил ввести компенсации за задержку зарплат, пенсий и стипендий

Законопроект, разработанный Кабинетом Министров Украины, предусматривает введение компенсаций за несвоевременную выплату пенсий, стипендий, зарплат, социальных выплат и индексаций. Размер предполагаемых компенсаций в правительстве не назвали.

Правительство инициировало введение компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабмина и в будет подан в парламент, сообщила 24 января пресс-служба правительства.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", — сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В список вошли:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Сумму компенсации за задержку этих выплат в правительстве не уточнили.

Согласно Кодексу законов о труде, заработная плата в Украине должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который с осуществляется выплата.

За нарушение сроков выплаты зарплат, пенсий и стипендий предусмотрена административная ответственность для работодателя: за первое нарушение – штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–1700 грн), за второе – от 100 до 300 необлагаемых минимумов (1700–5100 грн).