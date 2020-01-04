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В Украине увеличился размер выплат алиментов – Минюст

Увеличение размера выплат алиментов связано с увеличением прожиточного минимума, пояснили в Министерстве юстиции Украины.

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Минимальный гарантированный размер алиментов для детей до шести лет составляет 889,5 грн, сообщили в Минюсте
Минимальный гарантированный размер алиментов для детей до шести лет составляет 889,5 грн, сообщили в Минюсте
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в Украине увеличился размер выплаты алиментов. Об этом 4 января в Facebook проинформировало Министерство юстиции.

В ведомстве пояснили, что это связанно с увеличением размера прожиточного минимума.

"Для детей до шести лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от шести до 18 лет – 2218 грн", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что, таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей до шести лет – 889,5 грн;
  • для детей от шести до 18 лет – 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста", – добавили в Минюсте.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/827305647691114

30 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в 2019 году Министерство юстиции взыскало 6,5 млрд грн долгов по алиментам.

Теги: Украина, зарплата, Министерство юстиции, Минюст, прожиточный минимум, алименты
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