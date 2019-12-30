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Минюст в 2019 году взыскал 6,5 млрд грн алиментов

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в системе исполнительного производства алименты взимаются лучше всего и в 2019 году Министерство юстиции взыскало 6,5 млрд грн долгов.

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Минюст взыскал 500 млн грн долгов по зарплате
Минюст взыскал 500 млн грн долгов по зарплате
Фото: Національний банк України / Facebook

В 2019 году Министерство юстиции взыскало 6,5 млрд грн долгов по алиментам и 500 млн грн долгов по зарплате. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "РБК-Украина".

Министр отметил, что алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

"Алименты – это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа, и законодательные изменения были тогда введены", – заявил он.

По его словам, проблема еще остается, но имеющиеся средства позволяют работать с этой задолженностью.

"Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо", – продолжил министр.

Также он отметил, что исполнители очень хотят, чтобы такое же воздействие можно было применять и к другим должникам.

"Но это уже сложное политическое решение", – заметил Малюська.

Относительно долгов по заработной плате министр сказал, что по этому вопросу работать исполнителям сложнее.

"У нас за 2019 год примерно 0,5 млрд грн взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников в государственном секторе: коммунальные предприятия, предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия".

7 декабря 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством, а также право на выезд за границу.

4 января 2018 года документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он вступил в силу 6 февраля.

5 февраля 2018 года Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся десятки тысяч электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.

В августе 2019 года тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что объем взысканных алиментов достиг 8,4 млрд грн.

Теги: зарплата, Минюст, алименты, Денис Малюська, задолженность по зарплате
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