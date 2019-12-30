Малюська анонсировал увольнения топ-чиновников Уголовно-исполнительной службы Украины

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пенитенциарная система коррумпирована, неэффективна и анонсировал увольнение всех топ-руководителей Уголовно-исполнительной службы.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в ближайшее время будут уволены все топ-руководители Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

"Уволены будут все топ-руководители Уголовно-исполнительной службы, и довольно скоро. Это однозначно, потому что система коррумпирована, неэффективна и настроена только на разворовывание средств", – пояснил Малюська.

Министр также отметил, что во многих городах планируется вынести следственные изоляторы из центров и перенести их за пределы населенных пунктов. При этом, он не уверен что Лукьяновское СИЗО будет первым, которое перебазируют за черту города.

"Есть и другие СИЗО, которые находятся также в ужасном состоянии, но перенести за пределы города будет намного легче. Это касается Одессы и частично Львова и нескольких других городов. Скорее всего, мы начнем с каких-то региональных переносов. Лукьяновское СИЗО – это второй этап, когда мы найдем взаимопонимание с местными властями и потенциальным инвестором, который сможет это все оплатить", – рассказал Малюська.

28 ноября Малюська сообщил, Минюст планирует разрешить работу частных СИЗО.

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора, сказано на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы.