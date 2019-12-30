Тюрьмы и суды с Россией: Малюська назвал приоритеты на 2020 год

Министерство юстиции до конца 2019 года на 90% закроет вопрос борьбы с рейдерством, а в следующем году больше времени посвятит тюрьмам, арбитражам и юридическому противостоянию с Россией, цифровизации процессов, заявил министр юстиции Денис Малюська.

В 2020 году Минюст больше времени посвятит тюрьмам, арбитражам с РФ, цифровизации процессов Фото: minjust.gov.ua

В 2019 году для Министерства юстиции заданием номер один была борьба с рейдерством. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

"В этом году проблемой номер один было рейдерство. Этот вопрос на 90% мы закроем до конца года. Соответственно, это не будет проблемой номер один для следующего года", – сказал он.

По словам Малюськи, в 2020 году Минюст больше времени посвятит тюрьмам, арбитражам и юридическому противостоянию с Российской Федерацией, цифровизации процессов.

"Это, наверное, четыре ключевых направления реформирования. Если говорить о последнем направление, это будет касаться, например, налаживание онлайн-системы исполнения судебных решений, регистрации предприятий или физических лиц-предпринимателей", – отметил он.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". В документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.

7 ноября Малюська заявил, что Минюст создаст антирейдерскую комиссию, которая станет альтернативой государственным судам и должна быстрее принимать решения.