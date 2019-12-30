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В 2020 году Минюст намерен сократить штат сотрудников на 10% – министр

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что единственная возможность увеличить зарплаты работникам министерства – это сократить штат.

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В основном Минюст планирует закрыть вакантные должности
В основном Минюст планирует закрыть вакантные должности
Фото: minjust.gov.ua

Министерство юстиции Украины с нового года планирует сократить штат сотрудников до 10% и за счет этого повысить зарплаты тем, кто останется. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Заработные платы можно значительно увеличить за счет оптимизации количества людей. То есть у нас слишком много работников в пенитенциарной службе, скорее всего, реструктуризация будет и в органах исполнительной службы. Плюс цифровизация даст возможность немножко уменьшить количество персонала. Это единственный путь, чтобы увеличить зарплаты", – заявил он.

По словам министра, другого варианта в следующем году не будет.

"В основном мы закроем вакантные должности. То есть пока что перестанем нанимать на работу новых людей. Потому что сейчас достаточно кадров и практически нет сотрудников, с которыми надо распрощаться. Эпоха чисток закончилась. А за счет оптимизации структур будем пробовать поднять заработные платы тем, кто останется", – сказал он. 

Малюська отметил, что и сейчас система позволяет существенно стимулировать людей.

"Должностные оклады крайне низкие, но немало сотрудников, которые находятся в структуре Минюста, зарабатывают хорошие премии. Соответственно, надбавки и премии – это и есть стимулирование работы. Хорошо работаешь – хорошая зарплата", – сказал министр.

По его словам, от такой практики надо переходить к большим размерам должностных окладов, гарантированной суммы, которую получает сотрудник.

"Потому что сейчас мы выставляем вакансии на различные конкурсы. Человек смотрит: там оклад 12 тыс. грн. Ну кто захочет работать? На самом деле реальная заработная плата в разы больше. Но там учитываются надбавки и премии, можно заплатить или не заплатить, так это публично не объявляется и не гарантируется", – подчеркнул министр.

Теги: зарплата, Минюст, Денис Малюська
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