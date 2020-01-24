Кабмин Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

24 января Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,58 млрд грн ($7,02 млрд).
"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным", – добавил Гончарук.
По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, сообщали в Пенсионном фонде.