Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине

В Украине по состоянию на 1 января 2020 года было 11,3 млн пенсионеров.

Средний размер пенсии в Украине – чуть больше 3 тыс. грн Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, добавили в ПФУ.

Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, тогда пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Тогдашний вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ноябре 2018 года заявил, что с 2019 года в Украине будет ежегодно происходить автоматическое "осовременивание" пенсий.