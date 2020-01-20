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Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине

В Украине по состоянию на 1 января 2020 года было 11,3 млн пенсионеров.

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Средний размер пенсии в Украине чуть больше 3 тыс. грн
Средний размер пенсии в Украине – чуть больше 3 тыс. грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, добавили в ПФУ. 

https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/2566982833429860

Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, тогда пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Тогдашний вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ноябре 2018 года заявил, что с 2019 года в Украине будет ежегодно происходить автоматическое "осовременивание" пенсий.

Теги: Украина, пенсии, Пенсионный фонд, пенсионная реформа
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