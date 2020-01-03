Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает, что Украине нужно "очень плавно идти" к повышению пенсионного возраста.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 2 января, выразила нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например на один месяц в год начиная с 2023-го или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую участь и худшую пенсию", – сказала она.

Нардеп подчеркнула, что повышение пенсионного возраста не является "вопросом сегодняшнего дня".

В то же время это не вопрос сегодняшнего дня.

"Сегодня мы даем либерализацию Трудового кодекса. Она удешевляет для работодателя стоимость рабочего места, его открытие и закрытие. Следовательно, нужно разговаривать с работодателями, что мы и делаем, о возможности 1–3% отчислений на накопления человека. Это не классический второй уровень пенсионного обеспечения. Он неклассический и потому, что мы находимся в довольно уникальной ситуации: пропорция один работник на одного пенсионера, не удлинение пенсионного возраста из-за существующей политико-экономической ситуации, к тому же наш народ очень свободолюбивый и заставить его отчислять 2% на пенсию ну очень сложно или невозможно", – добавила Третьякова.

С 1 января 2020 года на получение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, кто имеет стаж не менее 27 лет, в 2019 году было 26 лет. Если же человеку не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет – в зависимости от имеющегося трудового стажа и даты обращения за назначением пенсии. 2020 год также станет последним "льготным" годом пенсионного возраста для женщин. До 60 лет – в 59,5 – на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Рожденные после этого могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года, сообщало "НВ".