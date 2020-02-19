Кабмин Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности

Главной задачей новосозданного Координационного центра является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

Кабинет Министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это пока что такой оперативный шаг, который должен свидетельствовать о том, что мы уделяем этому вопросу большое внимание", – отметил он.

На сайте Кабмина отмечается, что главной задачей Координационного центра является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

"Задачами Координационного центра является координация действий правительства, Верховной Рады Украины, бизнеса для разработки действенных механизмов промышленной политики, реагирования и избежания кризисных ситуаций в промышленности. Координационный центр создан для усиления сотрудничества с представителями промышленности для решения насущных проблем отрасли", – добавили в пресс-службе.