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Кабмин Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности

Главной задачей новосозданного Координационного центра является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

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Кабмин принял решение 19 февраля
Кабмин принял решение 19 февраля
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это пока что такой оперативный шаг, который должен свидетельствовать о том, что мы уделяем этому вопросу большое внимание", – отметил он. 

На сайте Кабмина отмечается, что главной задачей Координационного центра является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

"Задачами Координационного центра является координация действий правительства, Верховной Рады Украины, бизнеса для разработки действенных механизмов промышленной политики, реагирования и избежания кризисных ситуаций в промышленности. Координационный центр создан для усиления сотрудничества с представителями промышленности для решения насущных проблем отрасли", – добавили в пресс-службе.

Теги: Украина, Кабинет Министров, промышленность, бизнес, правительство, Алексей Гончарук, сотрудничество, Кабмин
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