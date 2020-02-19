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Опекой украинских политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия – Гончарук

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, останется одна из двух комиссий, которые занимались содержащимися в РФ украинскими политзаключенными.

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Гончарук рассказал, что решило правительство
Гончарук рассказал, что решило правительство
Фото: kmu.gov.ua

19 февраля Кабинет Министров Украины решил, что украинскими политзаключенными, которые находятся в России, будет заниматься единая государственная комиссия. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по этим вопросам. Раньше этих комиссий было две. Работа единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена. А также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы", – написал глава правительства.

В 2019 году, после того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

12 февраля 2020 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорила, что в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, "на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180".

Теги: Россия, Кабинет Министров, политзаключенные, украинцы, премьер-министр, Алексей Гончарук, обмен удерживаемыми лицами
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