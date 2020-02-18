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Гончарук обязал глав ОГА до конца недели предоставить информацию о незаконной добыче ископаемых

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, за две недели только три главы облгосадминистраций выполнили задачу предоставить данные о возможной незаконной добыче полезных ископаемых.

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Гончарук: Без документов работать никто не будет
Гончарук: Без документов работать никто не будет
Фото: ЕРА

18 февраля на селекторном совещании с правительством руководителям областных государственных администраций (ОГА) поручили до конца недели предоставить данные о возможной незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможной незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодняшний день это сделали только три ОГА – Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей – предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов. До конца этой недели у правительства и руководства Госгеонедр должна быть вся информация от всех областей", – написал глава правительства.

По его словам, "Госгеонедра также подготовит соответствующий план мероприятий".

"Правительство ликвидирует теневые рынки и коррупционные схемы в разных отраслях – оборот древесины, игорный бизнес, застройщики, АЗС. Все органы государства должны рассматривать это как комплексную стратегию. Те, кто думает, что это временные меры для "галочки", очень ошибаются. Без документов работать никто не будет. Это новая реальность. Без исключений", – подчеркнул Гончарук.

Кабинет Министров Гончарука был назначен 29 августа 2019 года.

4 октября Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства Украины. По закону, это дало Кабмину годовой иммунитет от вотума недоверия.

Теги: правительство, Госгеонедр, облгосадминистрация, премьер-министр, Алексей Гончарук
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