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В Украине к подписанию готовят девять соглашений о распределении углеводородных недр – Гончарук

В Украине запустили "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Правительство работает над увеличением собственной добычи газа
Гончарук: Правительство работает над увеличением собственной добычи газа
Фото: kmu.gov.ua

Правительство готовит к подписанию девять соглашений по распределению углеводородных недр. Об этом 13 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабмин запустил "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

В феврале стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги, добавил он.

"Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", – заявил премьер.

Гончарук подчеркнул, что в Украине уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс законодательных изменений для оживления украинской газодобычи.

"Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. Украина будет эффективнее распоряжаться недрами. Без "смотрящих" и групп влияния", – утверждает Гончарук.

Теги: Украина, инвестиции, правительство, электронные торги, газодобыча, Алексей Гончарук, Кабмин
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