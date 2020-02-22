Милованов заявил, что украинской экономике не хватает конкуренции

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что для Украины актуальна "конкуренционная реформа".

Милованов рассказал, при каких условиях предприятия инвестировали бы больше в свое развитие Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Экономика Украины будет развиваться лучше, если будет выше конкуренция. Такое мнение выразил 22 февраля в Facebook министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Недостаточная конкуренция – причина устаревшей экономики в Украине. Например, если бы в промышленности было бы больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. И наоборот, те отрасли, где много конкуренции, например агро, развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и высокие зарплаты!" – написал он.

Министр считает, что для Украины актуальна "конкуренционная реформа".

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%).

Рост ВВП по итогам 2019 года составил 3,3%.