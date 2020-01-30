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"Запустить всеобъемлющую зону свободной торговли". Милованов прокомментировал итоги заседания совета ассоциации Украина – ЕС

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом нужно осовременить с учетом опыта предыдущего сотрудничества, заявил украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Милованов: Украина в очередной раз получила поддержку работы по открытию рынка земли
Милованов: Украина в очередной раз получила поддержку работы по открытию рынка земли
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом показало конкретные результаты, заявил 30 января в Facebook украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, комментируя шестое заседание совета ассоциации Украина – ЕС, состоявшееся в Брюсселе.

"О чем важном для экономики говорили и договорились? Соглашение об ассоциации имеет конкретные результаты. Подтверждение: рост двусторонней торговли на 13% в течение первых девяти месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом. Сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. Чтобы торговля была еще эффективнее, нужно своевременно запустить всеобъемлющую зону свободной торговли. Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС. Для ЕС это запрет на экспорт леса из Украины. Для нас это защитные меры ЕС на металл, которые наносят ущерб нашей экономике. С 1 февраля начнутся изменения, которые позволят ускорить торговлю, по поводу торговых преференций в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации", – написал Милованов.

Он также отметил "углубление экономической интеграции и регуляторной адаптации Украины с ЕС в таких секторах, как цифровая экономика, содействия торговле, таможенное сотрудничество".

"В то же время Украина ускорила гармонизацию законодательства Украины с правовой системой ЕС… В частности, в защите прав интеллектуальной собственности мы адаптировали законодательство по защите интеллектуальной собственности на таможне и по географическим наименованиям… Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС, а именно запрет на экспорт древесины", – продолжил Милованов.

Министр подчеркнул, что Украина в очередной раз получила поддержку работы по открытию рынка земли.

"Добавлю к этому еще три приоритета для отношений Украина – ЕС на 2020 год. №1. Исправить парадоксы в наших отношениях. №2. Ускорить экономическую интеграцию. №3. Наверстать то, что не сделали раньше. Что это значит? Во-первых, сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Мы всегда будем ценить поддержку ЕС, но в то же время мы не должны стать сырьевым придатком. Рынок газа. Мы сделали нашу домашнюю работу и сейчас хотим приобщиться к рынку газа ЕС. Это нужно, чтобы усилить европейский газовый рынок, сделать его более гибким и динамичным, привлекая к нему украинские складские и транспортные мощности", – заявил министр.

Он добавил, что Украине нужно "доработать ряд важных процедур в сфере торговли".

"Закрепить принципы зонирования (чтобы снизить негативное влияние таких случаев как недавний запрет ввоза мяса птицы в ЕС), оформить сделку об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (мы значительно реформировали стандартизацию, техническое регулирование, метрологию, аккредитацию и рыночный надзор), продвинуться в интеграции таможен путем механизма совместного транзита и авторизованных экономических операторов, усилить обмен информацией об аграрной политике", – отметил Милованов.

Министр резюмировал: "И самое главное, нам нужно осовременить Соглашение об ассоциации с ЕС, учитывая опыт нашего сотрудничества".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1597037957132047&id=100004775745586

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Теги: Украина, экономика, реформы, Брюссель, таможня, Соглашение об ассоциации, товарооборот, законодательство, Европа, Евросоюз, Тимофей Милованов, соглашение
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