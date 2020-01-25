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Милованов рассказал подробности идеи об "инвестиционных нянях"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подчеркнул, что предложения о персональном опекуне от государства касаются не только иностранных инвесторов, но и украинских.

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Милованов: Мы должны прежде всего поддержать тех, кто уже в Украине
Милованов: Мы должны прежде всего поддержать тех, кто уже в Украине
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 24 января в эфире телеканала "Украина" рассказал подробности идеи о персональном опекуне государства для крупных инвесторов.

Идею о таком опекуне, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

"Касается не только иностранных инвестиций... Это касается украинских инвесторов... Мы должны прежде всего поддержать тех, кто уже в Украине. Что означает на самом деле "инвестиционная няня"? Это означает для крупного инвестора... прийти к правительству, сесть вместе и сказать: "Мне нужны особые условия, первое, второе, третье", – сказал Милованов.

По его словам, правительство должно иметь право подписывать отдельное соглашение с той компанией или группой, которая инвестирует $100 млн и больше, "потому что здесь нужны определенные законодательные инициативы".

"Но идея такова, чтобы разрешить правительству под гарантии правительства предоставлять конкретные предложения для тех крупных инвесторов, которые есть. Эти предложения могут, например, включать, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах", – объяснил министр.

Инвесторов, которые вложат в украинскую экономику $10 млн, он обещает освободить от налога на прибыль при приватизации.

Милованов отметил, что Антимонопольный комитет Украины будет следить, "чтобы не было искажения правил для тех, кто уже инвестирует".

В Давосе Зеленский объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно". "Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал президент Украины.

Теги: Украина, налоги, инвестиции, экономика, правительство, АМКУ, Антимонопольный комитет, приватизация, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов, соглашение
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