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Милованов опубликовал в Facebook фото с Королевской. Комментаторы интересуются, когда министр встретится с Януковичем

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Давосе встретился с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальей Королевской. На странице министра в Facebook его подвергли критике.

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Милованов назвал встречи с нардепами своей работой
Милованов назвал встречи с нардепами своей работой
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

На странице министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова 23 января разгорелась дискуссия после того, как он опубликовал свое фото из швейцарского Давоса с депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальей Королевской.

"Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции", – написал министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1591285437707299&id=100004775745586

Большинство комментаторов подвергли Милованова критике.

"Не стоит вам марать себя совместным фото с этой личностью", – написал Игорь Воянский.

"Когда с Азировим и Яныком (Николаем Азаровым и Виктором Януковичем. – "ГОРДОН")? На форуме в Ростове, на параде в Москве?" – интересуется Александр Нижник.

"Такое впечатление, что вы где-то в вакууме жили последние лет 10. Особенно с февраля 2014-го", – обратилась к Милованову Юлия Кунцевич.

Министр ответил в комментарии, что подобные встречи – часть работы политика.

Теги: Давос, Наталья Королевская, Тимофей Милованов
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