Новый закон о труде будет больше защищать от безосновательных увольнений, чем действующий – Милованов

В статье 35 проекта закона "О труде" говорится о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но речи не идет о том, что это может произойти без объяснения причин, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Новый закон о труде будет больше защищать сотрудников от безосновательных увольнений, чем действующий, написал 22 января в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Новый закон не позволит уволить без объяснения причин", – заявил министр.

По его словам, на основании статьи 40 действующего Трудового кодекса работодатель сегодня может уволить сотрудника в случае реорганизации предприятия, несоответствия работника занимаемой должности, систематического неисполнения обязанностей и по другим причинам. При этом выходное пособие в размере оклада, по словам Милованова, выдается "только в исключительных случаях".

"По действующему кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольняет работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений. В статье 35 проекта закона "О труде" говорится о возможности увольнять по инициативе работодателя, но речи не идет, что это должно произойти без объяснения причин. Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывают работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", – отметил Милованов.

Он добавил, что в законопроекте "О труде" предлагается сделать материальную компенсацию обязательной, а также "запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата".

Действующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году. 28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

Международная конфедерация профсоюзов выступила против законодательной инициативы Кабинета Министров Украины, касающейся изменений в трудовом законодательстве.