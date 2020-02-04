Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2019 году в 3,3%

В 2019 году существенно замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило темп роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году в 3,3%. Об этом говорится в обзоре экономической активности за 2019 год, опубликованном на сайте ведомства 4 февраля.

В Минэкономики подчеркнули, что изменились драйверы данного роста.

"Так, существенно замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности – до 1,6% в целом за 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение. Прежде всего это происходило за счет производственной сферы. Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, замедлилось сельское хозяйство. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей в сфере услуг", – говорится в отчете.

Министерство прогнозирует на 2020 года продолжение реформ во всех сферах экономики, модернизацию промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов, однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будут несколько сдерживать рост экономики в целом.

Скриншот: me.gov.ua

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%). Прогнозный объем ВВП Украины, заложенный в государственном бюджете на 2020 год, составляет около 4 трлн грн.

2 сентября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

3 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила: чтобы за пять лет ВВП Украины вырос на 40%, рост экономики должен составлять почти 7% в год.