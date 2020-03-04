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В феврале в госбюджет было направлено 4,4 млрд грн поступлений от акцизов – налоговая

Увеличение поступлений стало стало возможным благодаря системным мерам по детенизации, которые начало правительство осенью, заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Сергей Верланов: Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии
Сергей Верланов: Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии
Фото: tax.gov.ua

В феврале Государственная налоговая служба направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1%, а именно 1,1 млрд грн. Об этом сообщает ГНС.

"Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии. Это стало возможным благодаря системным мерам по детенизации, которые начало правительство осенью. Мы приложим все усилия, чтобы в следующих месяцах этот тренд сохранился, – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что благодаря принятым общим мерам по детенизации рынка подакцизных товаров индикативные показатели были выполнены в полном объеме по спирту (142,2%), ликеро-водочной продукции (113,3%), пиву (127,0%), а также табачным изделиям (100%).

Также в налоговой подчеркнули, что в разрезе подакцизных товаров наибольший прирост, если сравнивать с февралем 2019 года, пришелся на табачные изделия (+71,3%, или +1,4 млрд грн), ликеро-водочную продукцию (+24,4%, или +0,1 млрд грн), спирт (+61,5%, или 0,004 млрд грн) и пиво (+11,0%, или 0,03 млрд грн).

Инфографика: tax.gov.ua
Инфографика: tax.gov.ua

Накануне Верланов заявил, что в феврале ГНС перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

По итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн.

Теги: налоги, госбюджет, пиво, алкоголь, спирт, акциз, НДС, табачные изделия, Сергей Верланов, Государственная налоговая служба Украины
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