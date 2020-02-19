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Верланов о постановлении Кабмина №1165: Более эффективная борьба с минимизаторами, больше защиты прав добросовестных плательщиков

Постановление правительства позволяет автоматически определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов, и в то же время предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав, отметил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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Сергей Верланов: Благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС
Сергей Верланов: Благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС
Фото: tax.gov.ua

В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление Кабмина №1165, написал на своей странице в Facebook председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС. Это – постановление правительства №1165, которое позволяет автоматически на основе четких критериев определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав, – заявил глава налоговой. – Постановление №1165 устраняет спорные моменты прошлой версии и является более совершенным как в правовой плоскости, так и в функциональной. Кроме того, его наличие улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами – это путь к блокировке накладных ".

Он добавил, что система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, поскольку позволила предотвратить многомиллиардные махинации с НДС и обеспечить ритмичное возмещение экспортерам. Из-за этого в бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников, написал Верланов.

"Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ГФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами", – отметил он.

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10157993333939803

В Государственной налоговой службе сообщили, что постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных" вступило в силу 1 февраля 2020 года.

"Постановление №1165 – это результат широкого и длительного диалога между органами исполнительной власти, правоохранительными органами, народными депутатами, представителями общественности и бизнеса", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В ГНС подчеркнули, что постановление урегулировало решение спорных вопросов о соответствии или несоответствии плательщика налога критериям рискованности. Кроме того, благодаря этому документу снижаются затраты времени налогоплательщика и исчезает необходимость посещения контролирующего органа.

Теги: налоги, бизнес, правительство, НДС, Сергей Верланов, Кабмин
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