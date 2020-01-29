Верланов: В прошлом году украинцы подали более 638 тыс. деклараций об имущественном состоянии

Рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, это повлияло на увеличение налоговых поступлений в бюджет, сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

В прошлом году украинцы задекларировали 101,8 млрд грн доходов, это на 39% больше, чем в 2018-м. Всего же с начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии, сообщила 29 января пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В ГНС отметили, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны, ГНС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан", – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

В ведомстве отметили, что по результатам декларирования в 2019 году выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками: она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора, она составила почти 494 млн гривен.