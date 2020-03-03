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Верланов: В феврале сальдо НДС превысило запланированный показатель более чем на 45%

В феврале 2020 года плательщики задекларировали на 9,8% поступлений от НДС больше, чем в феврале прошлого года. При этом облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики, заявили в Государственной налоговой службе. Глава ГНС Сергей Верланов отметил, что налоговая удовлетворила все заявки бизнеса на возмещение НДС.

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Сергей Верланов: Это наша общая победа и приятная новость для государства и всех украинцев
Сергей Верланов: Это наша общая победа и приятная новость для государства и всех украинцев
Фото: tax.gov.ua

В феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В Государственной налоговой службе отметили, что этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрению новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков.

В сообщении указывается, что с начала года в бюджет поступило уже 17,8 млрд грн сборов от НДС при запланированных 16,9 млрд грн. Таким образом, за январь – февраль налоговая перевыполнила индикатив, установленный Министерством финансов, на 5,1% (+0,9 млрд грн).

Инфографика:
Инфографика: tax.gov.ua

Кроме того, отметили в налоговой, если сравнивать с февралем прошлого года, то сальдо НДС (начисление минус возмещение) выросло на 80,3%, или на 4,8 млрд грн.

Всего в феврале плательщиками задекларировано на 9,8% НДС больше, чем в феврале прошлого года. При этом, подчеркивают в налоговой, облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики.

"Важно, что налоговая удовлетворила все заявки бизнеса на возмещение. Это наша общая победа и приятная новость для государства и всех украинцев, – в связи с этим заявил в своем Facebook глава ГНС Сергей Верланов. – Особенно хочу поблагодарить предпринимателей, налоги которых обеспечивают жизнедеятельность государства Украина. Главная задача новой налоговой – создать для людей и компаний такие условия, чтобы платить налоги было удобно и быстро!"

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10158033462694803

Верланов заявлял также, что по итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ГНС, составили 37,1 млрд грн, писала пресс-служба ведомства 2 марта.

Теги: налоги, госбюджет, экономика, НДС, Сергей Верланов, Государственная налоговая служба Украины
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