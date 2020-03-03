Верланов: В феврале сальдо НДС превысило запланированный показатель более чем на 45%

В феврале 2020 года плательщики задекларировали на 9,8% поступлений от НДС больше, чем в феврале прошлого года. При этом облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики, заявили в Государственной налоговой службе. Глава ГНС Сергей Верланов отметил, что налоговая удовлетворила все заявки бизнеса на возмещение НДС.

Сергей Верланов: Это наша общая победа и приятная новость для государства и всех украинцев Фото: tax.gov.ua

В феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В Государственной налоговой службе отметили, что этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрению новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков.