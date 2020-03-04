"Подарим кота в мешке". Нардеп от "Голоса" призвала Шмыгаля рассказать о реформировании страны. Видео
4 марта в Верховной Раде нардеп от "Голоса" Юлия Клименко подарила новому премьер-министру Денису Шмыгалю "кота в мешке". Видео опубликовал телеканал "112 Украина". Нардеп вышла на трибуну с мешком, в котором находились детские игрушки с наклеенными на них портретами. "На всякий случай мы вам подарим кота в мешке. И хотим, чтобы вы вытащили своих "котов" из мешка и показали украинским гражданам. ...Вынимайте котов из мешка, покажите людям правду, покажите, как вы будете реформировать страну", – сказала Клименко.
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