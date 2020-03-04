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Правительство провалило разъяснительную кампанию касательно платежей за тепло – Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинцы запутались из-за хаоса с коммунальными платежками в январе и феврале.

Зеленский: Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цену на газ для нашего населения
Зеленский: Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цену на газ для нашего населения
Фото: president.gov.ua

Украинское правительство провалило разъяснительную кампанию с местными властями касательно того, чтобы люди во всех регионах почувствовали действительно на себе уменьшение платежей за тепло. Об этом 4 марта во время выступления в Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы действительно подписали контракт на транзит газа. Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цену на газ для нашего населения, сегодня она на 35% ниже чем в прошлом году, и самая низкая за последние 4 года", – отметил президент.

Но вместе с тем, по словам Зеленского, люди запутались из-за хаоса с платежами в январе и феврале.

"Где они стали меньше, где-то – нет, кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед. Где-то посчитали тем, кто вообще этим газом не пользуется. Я думаю, что правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местными властями для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали действительно на себе уменьшение платежки за тепло", – сказал президент.

Также Зеленский упомянул о необходимости пересмотра зарплат министрам.

"Концепция зарплат министрам – она пересмотрена, это правда. Но есть вопрос по зарплатам и премиям многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка. Мы не предлагаем популистски платить минималку, но когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые будучи в наблюдательных советах от силы дважды-трижды в год прилетают в Украину. Сегодня в Украине присматривать стало выгоднее, чем работать", – отметил президент.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 февраля одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

20 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго пересчитало тарифы на отопление и горячую воду из-за снижения рыночных цен на газ.

Вместе с тем, по данным опроса Киевского международного института социологии, больше половины доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг у 21% украинцев.

Теги: Верховная Рада, Украина, газ, жилищно-коммунальные услуги, Владимир Зеленский
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