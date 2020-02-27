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Каждый пятый украинец тратит на оплату коммуналки больше половины доходов семьи – исследование

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии, количество людей, тратящих на оплату коммунальных услуг более половины доходов семьи, выросло на 5 процентных пунктов.

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В ноября 2019-го количество граждан, тратящих больше половина доходов на коммуналку, составляло 14%.
В ноября 2019-го количество граждан, тратящих больше половина доходов на коммуналку, составляло 14%.
Фото: pixabay.com

Больше половины доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг у 21% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Отмечается, что в ноября 2019-го количество таких граждан составляло 14%, а в декабре – 16%.

"Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за четыре года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза – с 6% до 21%", – говорится в сообщении.

Доля украинцев, что тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, уменьшилась – в феврале таких было 42%, тогда как в ноябре и декабре 2019-го – 53% и 48% соответственно. 

Кроме того, 46% опрошенных отметили, что их коммуналку выросла по сравнению с прошлым годом.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 февраля одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

20 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго пересчитало тарифы на отопление и горячую воду из-за снижения рыночных цен на газ.

Теги: Украина, тарифы, жилищно-коммунальные услуги
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