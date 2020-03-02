Антимонопольный комитет Украины открыл против "Нафтогазу" дело о цене на газ. Компания сослалась на Кабмин

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против "Нафтогазу" за цены на газ, установленные с 1 ноября 2018 года. В компании заявили, что выполняли решение Кабинета Министров.

В "Нафтогазі" заявили, что не могут не выполнять постановления Кабмина Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело в отношении компании НАК "Нафтогаз України" за злоупотребление на рынке природного газа. Об этом 2 марта проинформировал сайт АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам... злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", – сказано в сообщении.

В АМКУ объяснили, что речь идет о ценах на газ для промышленных потребителей.

"Согласно положению Кабмина о возложении специальных обязательств именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. По имеющейся в комитете информации, "Нафтогаз України" устанавливал для промышленных потребителей цены выше сложилившихся в условиях конкуренции, в частности по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", – объяснили в антимонопольном ведомстве.

В Facebook "Нафтогаз" отметил, что цены устанавливались согласно решению Кабинета Министров.

"Похоже, к нам есть претензии за нашу законопослушность. Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом Министров Украины, а не нами. В частности, цена и условия поставки газа для этой категории потребителей с 1 ноября 2018 четко установлены постановлением 867 от 19 октября 2018 года. Напомним также, что правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных постановлением о спецобязанностях", – заявили в компании.

В комментарии "Нафтогазу" подчеркивается, что он "не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ВСО".

"Однако есть еще один важный момент: ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у "Нафтогазу" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа – из числа как импортеров, так и частных добытчиков", – заявили в компании.

Согласно постановлению правительства №17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.

По договоренности с Международным валютным фондом с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.