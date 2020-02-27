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АМКУ позволил инвестору из Катара взять порт Ольвия в концессию

Группа QTerminals из Катара не ведет хозяйственной деятельности в Украине, поэтому Антимонопольный комитет Украины дал разрешение группе взять в концессию порт Ольвия в Николаеве.

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АМКУ: Концентрация не приводит к монополизации
АМКУ: Концентрация не приводит к монополизации
Фото: Антимонопольний комітет України / Facebook

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил катарской компании QTerminals взять в концессию расположенный в Николаеве морской порт Ольвия. Об этом 27 февраля проинформировал сайт АМКУ.

"Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию... Группа QTerminals сейчас не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", – сказано в сообщении.

О том, что порт Ольвия передадут в концессию QTerminals, сообщил 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Компания из Катара выиграла конкурс и обязалась инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

21 января в концессию передали Херсонский морской порт.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Теги: Украина, Николаев, АМКУ, конкурс, Антимонопольный комитет, Катар, порт, концессия
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