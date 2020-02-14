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Суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию

Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на передачу морского порта Херсон в управление частной компании "Рисоил Херсон", которая выиграла соответствующий конкурс, сообщил профильный министр Владислав Криклий.

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Криклий: Концессию никто и ничто не остановит
Криклий: Концессию никто и ничто не остановит
Фото: Vladyslav Kryklii / Facebook

Суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию. Об этом 14 февраля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановке действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит. Мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", – написал он.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/videos/2802626739827180/

21 января стало известно, что в конкурсе на концессию Херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон".

3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Инициатором подачи иска в суд выступила "Специальная компания морской порт Херсон".

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Теги: Украина, Херсон, Министерство инфраструктуры, конкурс, Владислав Криклий, инфраструктура, концессия
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