Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на передачу морского порта Херсон в управление частной компании "Рисоил Херсон", которая выиграла соответствующий конкурс, сообщил профильный министр Владислав Криклий.

Криклий: Концессию никто и ничто не остановит Фото: Vladyslav Kryklii / Facebook

Суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию. Об этом 14 февраля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановке действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит. Мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", – написал он.

21 января стало известно, что в конкурсе на концессию Херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон".

3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Инициатором подачи иска в суд выступила "Специальная компания морской порт Херсон".

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.