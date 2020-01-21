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Херсонский морской порт передали в концессию

Компания "Рисоил-Херсон" инвестирует в Херсонский морской торговый порт около 300 млн грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В конкурсе на концессию херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон", сообщил Гончарук
В конкурсе на концессию херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон", сообщил Гончарук
Фото: ru.wikipedia.org

Херсонский морской торговый порт передан в концессию компании "Рисоил-Херсон". Об этом 21 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Рисоил-Херсон" победила в прозрачном конкурсе на концессию херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019 года", – написал Гончарук.

Он добавил, что победитель инвестирует в порт около 300 млн грн.

"Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единоразово и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", – рассказал Гончарук.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

"Рисоил-Херсон" – это консорциум в составе ООО "Петро Ойл энд Кемикалс", входящего в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария). На сайте YouControl указано, что конечным бенефициаром компании "Рисоил-Херсон" является гражданин Грузии Давид Бежуашвили.

Теги: Украина, Херсон, доходы, конкурс, порт, Алексей Гончарук, концессия
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