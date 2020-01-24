Расположенный в Николаеве морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании QTerminals. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он отметил, что QTerminals – ведущий портовый оператор Катара.
Компания выиграла конкурс и обязуется инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.
"Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн, инвестиционные обязательства – 3,4 млрд грн (за пять лет), средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн", – написал Гончарук.
21 января в концессию передали Херсонский морской порт.
Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.