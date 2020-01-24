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Морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании

Ведущий портовый оператор Катара компания QTerminals обязуется инвестировать в развитие николаевского порта Ольвия 3,4 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Катарская компания должна инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн в течении пяти лет
Катарская компания должна инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн в течении пяти лет
Фото: uspa.gov.ua

Расположенный в Николаеве морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании QTerminals. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что QTerminals – ведущий портовый оператор Катара.

Компания выиграла конкурс и обязуется инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

"Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн, инвестиционные обязательства – 3,4 млрд грн (за пять лет), средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн", – написал Гончарук.

21 января в концессию передали Херсонский морской порт.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Теги: Украина, инвестиции, Николаев, бюджет, Катар, инфраструктура, Алексей Гончарук, концессия
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