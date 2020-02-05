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Суд заблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию

Министерство инфраструктуры Украины обжалует решение суда о приостановлении действия приказа об утверждении победителя концессионного конкурса в порту Херсон.

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В конкурсе на концессию херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон"
В конкурсе на концессию херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон"
Фото: Прем’єр Гончарук / Telegram

3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом 4 февраля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Постановлением Шестого апелляционного суда Киева приостановлено действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту Херсон", – написал министр.

Он заявил, что министерство обжалует это решение.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/2782362448520276

На сайте Мининфраструктуры сообщается, что инициатором подачи иска в суд выступила "Специальная компания морской порт Херсон".

В ведомстве пояснили, что сначала компанию допустили к участию в конкурсе, а затем это решение отменили из-за того, что комиссия не получила подтверждения наличия у нее ликвидных активов в размере, эквивалентном $8 млн.

21 января стало известно, что в конкурсе на концессию херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон".

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Теги: Украина, Херсон, Министерство инфраструктуры, конкурс, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт, концессия
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