В НАПК прокомментировали отдых главы АМКУ в Куршевеле за $50 тыс.

Информацию об отдыхе главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в Куршевеле опубликовал журналист Евгений Плинский в ноябре 2019 года на своем сайте. Представители общественной организации "Национальный интерес Украины" направили по этому поводу запрос в Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции и получили официальную реакцию.

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции не проверяло расходы председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева на отдых в элитном Куршевеле в 2016 году.

В ведомстве пояснили, что на время проведения проверки деклараций чиновника такая информация отсутствовала. Об этом в ответ на запрос общественной организации "Национальный интерес Украины" сообщили в НАПК, пишет организация в своем Facebook.

Информацию об отдыхе Терентьева в Куршевеле опубликовал журналист Евгений Плинский в ноябре 2019 года на своем сайте. Он подсчитал, что чиновник мог потратить около $50 тыс., такая сумма расходов подлежит обязательному декларированию, но в декларации Терентьева за 2016 год она не упоминается.

"Мы надеемся, что НАПК таки вернется к этому вопросу. А Юрию Терентьеву советуем подготовить аргументированные объяснения, как, почему и откуда", – отмечают представители общественной организации.