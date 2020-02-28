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В НАПК прокомментировали отдых главы АМКУ в Куршевеле за $50 тыс.

Информацию об отдыхе главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в Куршевеле опубликовал журналист Евгений Плинский в ноябре 2019 года на своем сайте. Представители общественной организации "Национальный интерес Украины" направили по этому поводу запрос в Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции и получили официальную реакцию.

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Журналист посчитал, сколько мог стоить отдых Терентьева
Журналист посчитал, сколько мог стоить отдых Терентьева
Фото: 24tv.ua

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции не проверяло расходы председателя Антимонопольного комитета Украины  Юрия Терентьева на отдых в элитном Куршевеле в 2016 году.

В ведомстве пояснили, что на время проведения проверки деклараций чиновника такая информация отсутствовала. Об этом в ответ на запрос общественной организации "Национальный интерес Украины" сообщили в НАПК, пишет организация в своем Facebook.

Информацию об отдыхе Терентьева в Куршевеле опубликовал журналист Евгений Плинский в ноябре 2019 года на своем сайте. Он подсчитал, что чиновник мог потратить около $50 тыс., такая сумма расходов подлежит обязательному декларированию, но в декларации Терентьева за 2016 год она не упоминается.

"Мы надеемся, что НАПК таки вернется к этому вопросу. А Юрию Терентьеву советуем подготовить аргументированные объяснения, как, почему и откуда", – отмечают представители общественной организации.

https://www.facebook.com/nin.org.ua/posts/926373834431916

Теги: коррупция, АМКУ, декларация, Юрий Терентьев, НАПК, декларирование, расходы
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