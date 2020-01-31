АМКУ отложил решение по новой пошлине на экспорт электроэнергии в связи с протестом от ЕС – СМИ

Антимонопольный комитет Украины отложил принятие решения относительно проекта постановления НКРЭКУ о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины в связи с негативной оценкой этой инициативы, полученной от Европейского энергетического сообщества, пишет со ссылкой на свои источники в Антимонопольном комитете Украины "РБК-Украина". Это новшество ранее раскритиковали и в Европейской бизнес-ассоциации.

НКРЭКУ начала обсуждать этот вопрос 28 января и планирует продолжить рассмотрение 31 января Фото: pixabay.com

Антимонопольный комитет Украины отложил решение по проекту постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины в связи с протестом Европейского энергосообщества против введения этой пошлины, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в АМКУ.

Ранее эту норму раскритиковали в Энергосообществе Европейского союза и Европейской бизнес-ассоциации. В проекте изменений предполагается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии. Секретариат Энергетического сообщества порекомендовал НКРЭКУ не внедрять такие изменения. Об этом идет речь в письме директора секретариата Энергосообщества Янеза Копача, копия которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Европейская бизнес-ассоциация также обратилась к Комиссии с просьбой не принимать изменения в Кодекс систем передачи, так как это противоречит европейской практике, отмечает "РБК-Украина".

НКРЭКУ рассматривало вопрос о введении дополнительной платы с экспортеров электроэнергии на заседаниях 28 января и 31 января, отложив принятие решения.