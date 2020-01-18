Антимонопольный комитет Украины требует у предприятий снизить стоимость отопления и горячей воды

Рекомендации снизить стоимость отопления и горячей воды в связи с удешевлением газа Антимонопольный комитет Украины направил 41 предприятию из 23 областей и города Киева.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал предприятия, которые поставляют потребителям отопление и горячую воду, снизить стоимость этих услуг. Об этом ведомство проинформировало 17 января.

"АМКУ требует от теплоснабжающих компаний снижения начислений потребителям за отопление и горячую воду... Основание для снижения начислений – снижение более чем на 20% цены на природный газ, что является основной составляющей себестоимости тепловой энергии", – сказано в сообщении.

В Антимонопольном комитете отметили, что перерасчет должен производиться ежемесячно, начиная с января 2020 года и до завершения отопительного сезона.

Предприятия обязали принять меры для "осуществления в полном объеме перерасчетов всем категориям потребителей за предоставленные, предоставленные не в полном объеме и (или) несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы".

Рекомендации АМКУ получило 41 предприятие из 23 областей Украины и Киева.

Летом 2019 года года "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива: в июне – на 7,3%, в июле – на 11,7%, в августе – еще на 5,1% – до 4653,54 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС и транспортных расходов). В сентябре цена опустилась еще на 3,4%.

В сентябре "Нафтогаз" предупредил, что с повышением спроса может возрасти цена на газ как в Украине, так и на европейском рынке. Компания предложила потребителям приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене.

В ноябре стоимость природного газа для нужд населения и для других потребителей зафиксировали на уровне 4899 грн за 1 тыс. м³ без учета НДС и затрат на транспортировку, на условиях НАК "Нафтогаз України" – 4874,42 грн за 1 тыс. м³. В компании отметили, что такая цена является самой низкой в ноябре с 2016 года.

На январь 2020 года цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго была заявлена в 5500 грн за 1 тыс. м³ без НДС и расходов на транспортировку.