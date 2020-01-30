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Мустафа Найем
Мустафа Найем

Народный депутат Украины VIII cозыва. Заместитель гендиректора "Укроборонпрома".


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Централизованные закупки электроэнергии для 60 предприятий "Укроборонпрома" позволят сэкономить около 33 млн грн за шесть месяцев

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Простите, что не о зарплатах. Мы завершили первые централизованные закупки электроэнергии для 60 предприятий, входящих в состав концерна "Укроборонпром". Прогнозный показатель экономии за шесть месяцев составляет примерно 33 млн грн.

Подчеркну, это лишь прогноз. Цифры и динамика свидетельствуют, что после привлечения к централизованным закупкам других предприятий этот показатель точно будет выше.

Еще пять месяцев назад эти деньги исчезали со счетов наших компаний, либо ложились в карман недобросовестных директоров, или становились жертвой неэффективности.

Дело в том, что ранее каждое из 137 предприятий закупало электроэнергию самостоятельно. Это происходило по несовершенным процедурам, не всегда было прозрачно, и в результате цена была значительно выше. Во время централизованных закупок цена, как правило, ниже, чем для каждого предприятия отдельно. Такой подход позволяет экономить средства внутренних заказчиков концерна за счет большего масштаба закупки.

Первая агрегированная закупка электроэнергии для 60 предприятий состоялась в декабре прошлого года. Торги показали, что в случае централизованной покупки большого объема можно сэкономить значительные средства, поэтому в ближайшее время такой подход будет применен к закупке других энергоносителей.

Этот шаг был одной из самых простых мер экономии на закупках. Но по неизвестной причине его не делали опытные специалисты по производству оружия с маленькими зарплатами.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: зарплата, Мустафа Найем, Укроборонпром, электроэнергия
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